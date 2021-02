Juventus, Georgina: «Ho imparato molto da Cristiano. Le sconfitte? Mi ha sorpreso» (Di sabato 27 febbraio 2021) Georgina Rodriguez ha parlato del suo rapporto con Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, si è raccontata in una lunga intervista a SportWeek parlando del suo rapporto con il fuoriclasse della Juventus. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 ALLENAMENTO – «Condividiamo la palestra…perché ne abbiamo solo una in casa! Ho imparato molto da lui. Mi aiuta, insegna e motiva. Alla fine sei il riflesso di ciò che vedi… E io vedo lui. Quindi, anche se ero già una donna sana e sportiva, oggi e ogni giorno grazie a lui sto ancora meglio. All’inizio avevo vergogna ad allenarmi vicino a lui, è pur sempre Cristiano Ronaldo. Ma poi tutto è cambiato. Lui è la mia ispirazione e il mio grande amore». POST ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021)Rodriguez ha parlato del suo rapporto conRonaldoRodriguez, compagna diRonaldo, si è raccontata in una lunga intervista a SportWeek parlando del suo rapporto con il fuoriclasse della. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 ALLENAMENTO – «Condividiamo la palestra…perché ne abbiamo solo una in casa! Hoda lui. Mi aiuta, insegna e motiva. Alla fine sei il riflesso di ciò che vedi… E io vedo lui. Quindi, anche se ero già una donna sana e sportiva, oggi e ogni giorno grazie a lui sto ancora meglio. All’inizio avevo vergogna ad allenarmi vicino a lui, è pur sempreRonaldo. Ma poi tutto è cambiato. Lui è la mia ispirazione e il mio grande amore». POST ...

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: su #Sportweek #GeorginaRodriguez, la Marziana: 'A Torino siamo felici. Se sono gelosa di #CR7? No, solo...'. Leggi qui l'i… - edicolasportiva : Georgina, la Marziana: 'A Torino siamo felici. Se sono gelosa di Cristiano? No, solo...' - misorecordsuk : Georgina Rodriguez, intervista e foto per Sportweek #Juve #Juventus - sportli26181512 : Georgina, la Marziana: 'A Torino siamo felici. Se sono gelosa di Cristiano? No, solo...': Georgina, la Marziana: 'A… - EasnGobbo_794 : RT @Gazzetta_it: su #Sportweek #GeorginaRodriguez, la Marziana: 'A Torino siamo felici. Se sono gelosa di #CR7? No, solo...'. Leggi qui l'i… -