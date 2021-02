Juventus frena ancora | Barak replica a Ronaldo | 1-1 a Verona

(Di domenica 28 febbraio 2021) L'Hellas ferma di nuovo la Juve, con un pareggio che sa tanto di resa tricolore per i bianconeri. Incapace di gestire il vantaggio firmato dain avvio ripresa, la Vecchia Signora incerottata e con la lingua di fuori nel finale viene raggiunta a un quarto d'ora dal 90' dalla zuccata di, che trova l'1-1 confermando la qualità del gruppo di Juric, rivelazione di questa stagione. Per la squadra di Pirlo è l'ennesima occasione persa. Le numerose assenze (in panchina oltre a McKennie e Buffon c'erano solo giocatori dell'Under23) rappresentano un alibi solo in parte. Perché i bianconeri non riescono a trovare continuità all'interno della partita e la giusta maturità per chiudere i match. Con l'Inter lanciatissima in vetta, lo scudetto è sempre più lontano da Torino. La Juve è in emergenza e Pirlo è costretto a rispolverare dalla ...

Il direttore di gara da il via al primo tempo della gara fra Verona e Juventus. Primo Tempo La Juventus di Andrea Pirlo ha bisogno di restare agganciata ai primi posti in classifica per non perdere ...Non è bastato Cristiano Ronaldo alla Juventus per superare il Verona, che grazie a Barak ha costretto i campioni in carica al pareggio per 1-1 in una sfida intensa ma non bellissima. In vantaggio al 4 ...Partenza veemente in avvio per i bianconeri, che con Ramsey, De Ligt e Chiesa provano a impensierire la porta difesa da Silvestri. Arbitro: Maresca. Ammoniti: Ramsey, De Ligt (J), Barak, Dawidowicz (V)