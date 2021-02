Juventus, dalla Spagna sicuri: Pirlo vuole Varane (Di sabato 27 febbraio 2021) Raphael Varane, difensore centrale classe 1993 del Real Madrid e della nazionale francese campione del mondo, sarebbe il primo nome fatto da Andrea Pirlo alla dirigenza della Juventus per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Questa la bomba di mercato che arriva dalla Spagna dove in modo particolare Don Balon traccia la via della possibile operazione di mercato.Varane obiettivo della Juventus di Pirlocaption id="attachment 1078125" align="alignnone" width="539" Pirlo, getty images/captionStando alle indiscrezioni riportate da diversi media spagnoli, tra cui anche AS, il futuro di Varane al Real Madrid è davvero incerto. Il centrale francese, con un contratto in scadenza nel 2022, difficilmente rinnoverà con i ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) Raphael, difensore centrale classe 1993 del Real Madrid e della nazionale francese campione del mondo, sarebbe il primo nome fatto da Andreaalla dirigenza dellaper rinforzare la difesa nella prossima stagione. Questa la bomba di mercato che arrivadove in modo particolare Don Balon traccia la via della possibile operazione di mercato.obiettivo delladicaption id="attachment 1078125" align="alignnone" width="539", getty images/captionStando alle indiscrezioni riportate da diversi media spagnoli, tra cui anche AS, il futuro dial Real Madrid è davvero incerto. Il centrale francese, con un contratto in scadenza nel 2022, difficilmente rinnoverà con i ...

