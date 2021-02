Juventus, Cristiano Ronaldo: l’incredibile dato realizzativo del portoghese (Di domenica 28 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo non smette di segnare e contro il Verona ha realizzato il suo diciannovesimo gol in Serie A con la Juventus Cristiano Ronaldo non smette di segnare e contro il Verona ha realizzato il suo diciannovesimo gol in Serie A in questa stagione, il ventiseiesimo fra tutte le competizioni. Non solo. Allargando lo sguardo si scopre che l’attaccante della Juventus ha segnato 47 gol nelle ultime 47 partite in Serie A con la maglia bianconera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021)non smette di segnare e contro il Verona ha realizzato il suo diciannovesimo gol in Serie A con lanon smette di segnare e contro il Verona ha realizzato il suo diciannovesimo gol in Serie A in questa stagione, il ventiseiesimo fra tutte le competizioni. Non solo. Allargando lo sguardo si scopre che l’attaccante dellaha segnato 47 gol nelle ultime 47 partite in Serie A con la maglia bianconera. Leggi su Calcionews24.com

tancredipalmeri : Quando Chiesa viene avvicinato alla porta ha una capacità di puntare l’uomo, dribblare e centrare la porta come sol… - Gazzetta_it : Gol! Verona - Juventus 0-1, rete di Cristiano Ronaldo (JUV) - NigeriaNewsdesk : Antonio Cassano: Cristiano Ronaldo flopped at Juventus - MiiiikiTheAngel : RT @TeamCRonaldo: ?? Cristiano Ronaldo vs Juventus 2017 UCL Final, Iconic. - r_maaae : RT @TeamCRonaldo: ?? Cristiano Ronaldo vs Juventus 2017 UCL Final, Iconic. -