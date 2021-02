Juventus, a Verona in emergenza: Pirlo convoca nove Under 23 (Di sabato 27 febbraio 2021) Nell’anticipo serale della venticinquesima giornata, la Juventus sarà ospite dell’Hellas Verona di Ivan Juric, in una partita che sarà pressoché fondamentale per determinare le sorti dei bianconeri in questo campionato. L’ottenimento dei tre punti permetterebbe alla Vecchia Signora di portarsi a -1 dal secondo posto occupato dal Milan, che domani sera affronterà la Roma all’Olimpico, nel vero e proprio match clou del turno di Serie A. Sia i rossoneri che i giallorossi sono reduci dall’impegno infrasettimanale in Europa League e per questa ragione la si può definire una partita da tripla. Andrea Pirlo, allenatore della JuventusMettere pressione al Milan significherebbe, per la Juventus, tornare a competere per il decimo scudetto consecutivo, tenendo conto anche dell’Inter, momentaneamente a +8 sui ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Nell’anticipo serale della venticinquesima giornata, lasarà ospite dell’Hellasdi Ivan Juric, in una partita che sarà pressoché fondamentale per determinare le sorti dei bianconeri in questo campionato. L’ottenimento dei tre punti permetterebbe alla Vecchia Signora di portarsi a -1 dal secondo posto occupato dal Milan, che domani sera affronterà la Roma all’Olimpico, nel vero e proprio match clou del turno di Serie A. Sia i rossoneri che i giallorossi sono reduci dall’impegno infrasettimanale in Europa League e per questa ragione la si può definire una partita da tripla. Andrea, allenatore dellaMettere pressione al Milan significherebbe, per la, tornare a competere per il decimo scudetto consecutivo, tenendo conto anche dell’Inter, momentaneamente a +8 sui ...

