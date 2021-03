Juventus, a Verona in emergenza: Pirlo convoca nove Under 23 (Di sabato 27 febbraio 2021) Nell’anticipo serale della venticinquesima giornata, la Juventus sarà ospite dell’Hellas Verona di Ivan Juric, in una partita che sarà pressoché fondamentale per determinare le sorti dei bianconeri in questo campionato. L’ottenimento dei tre punti permetterebbe alla Vecchia Signora di portarsi a -1 dal secondo posto occupato dal Milan, che domani sera affronterà la Roma all’Olimpico, nel vero e proprio match clou del turno di Serie A. Sia i rossoneri che i giallorossi sono reduci dall’impegno infrasettimanale in Europa League e per questa ragione la si può definire una partita da tripla. Andrea Pirlo, allenatore della JuventusMettere pressione al Milan significherebbe, per la Juventus, tornare a competere per il decimo scudetto consecutivo, tenendo conto anche dell’Inter, momentaneamente a +8 sui ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Nell’anticipo serale della venticinquesima giornata, lasarà ospite dell’Hellasdi Ivan Juric, in una partita che sarà pressoché fondamentale per determinare le sorti dei bianconeri in questo campionato. L’ottenimento dei tre punti permetterebbe alla Vecchia Signora di portarsi a -1 dal secondo posto occupato dal Milan, che domani sera affronterà la Roma all’Olimpico, nel vero e proprio match clou del turno di Serie A. Sia i rossoneri che i giallorossi sono reduci dall’impegno infrasettimanale in Europa League e per questa ragione la si può definire una partita da tripla. Andrea, allenatore dellaMettere pressione al Milan significherebbe, per la, tornare a competere per il decimo scudetto consecutivo, tenendo conto anche dell’Inter, momentaneamente a +8 sui ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Verona Serie A, per la Juve l'imperativo è vincere: l'1 contro lo Spezia a 1,28 Arriva da un pari anche la Juventus, fermata al Bentegodi dal Verona e ora lontana dalla vetta ben dieci punti, ma con la gara con il Napoli da recuperare il 17 marzo, in virtù degli appena quattro ...

Juventus Spezia Diretta Live, seguite con noi il match di Serie A Juventus Spezia Diretta Live: seguiremo le azioni salienti dalla partita di Torino, valevole per la Serie A. Juventus Spezia Diretta Live/ Un match da non sbagliare. Dopo il pareggio di Verona, Pirlo non vuole commettere altri passi falsi . Stasera gli undici bianconeri che scenderanno in campo saranno ...

Verona-Juventus 1-1: gol di Ronaldo e Barak | Risultato finale La Gazzetta dello Sport Juventus-Spezia, le formazioni ufficiali Una Juventus in emergenza vuole riprendere il cammino dopo il pareggio di Verona, lo Spezia di Italiano vuole continuare la sua marcia verso la salvezza ...

Juventus-Spezia, infortunio dell’ultimo minuto | Si ferma nel riscaldamento La Juventus si prepara al match di questa sera contro lo Spezia, ma arriva la tegola per Pirlo: infortunio nel riscaldamento ...

Arriva da un pari anche la, fermata al Bentegodi dale ora lontana dalla vetta ben dieci punti, ma con la gara con il Napoli da recuperare il 17 marzo, in virtù degli appena quattro ...Spezia Diretta Live: seguiremo le azioni salienti dalla partita di Torino, valevole per la Serie A.Spezia Diretta Live/ Un match da non sbagliare. Dopo il pareggio di, Pirlo non vuole commettere altri passi falsi . Stasera gli undici bianconeri che scenderanno in campo saranno ...Una Juventus in emergenza vuole riprendere il cammino dopo il pareggio di Verona, lo Spezia di Italiano vuole continuare la sua marcia verso la salvezza ...La Juventus si prepara al match di questa sera contro lo Spezia, ma arriva la tegola per Pirlo: infortunio nel riscaldamento ...