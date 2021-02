Italiano: «Io accostato al Napoli? Sono chiacchiere. Mi preme solo finire il campionato» (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo il pareggio su rimonta contro il Parma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano. Gli è stato chiesto, tra le altre cose, come si sente a vedere il suo nome accostato a società blasonate come il Napoli dopo solo pochi mesi in Serie A. Questa la sua risposta: «Non so che dire, Sono chiacchiere, apprezzamenti che mi fanno piacere, ma l’unica cosa che mi preme, ora, è finire il campionato, mi interessa vedere cosa faremo nelle prossime 14 partite». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo il pareggio su rimonta contro il Parma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dello Spezia, Vincenzo. Gli è stato chiesto, tra le altre cose, come si sente a vedere il suo nomea società blasonate come ildopopochi mesi in Serie A. Questa la sua risposta: «Non so che dire,, apprezzamenti che mi fanno piacere, ma l’unica cosa che mi, ora, èil, mi interessa vedere cosa faremo nelle prossime 14 partite». L'articolo ilsta.

