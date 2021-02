Italia-Irlanda oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Sei Nazioni 2021 (Di sabato 27 febbraio 2021) L’Italia sfiderà l’Irlanda, in occasione della sfida valida per la terza giornata del Sei Nazioni 2021. Dopo le sconfitte contro Francia ed Inghilterra, gli azzurri di Franco Smith inseguono la prima vittoria del torneo e proveranno ad ottenerla contro l’Irlanda. L’Italia partirà sfavorita secondo i bookmakers, nonostante anche lo score degli irlandesi sia di zero vittorie e due sconfitte finora. L’incontro andrà in scena oggi sabato 27 febbraio, a partire dalle ore 15.15: diretta televisiva su DMAX (canale 52 del digitale terrestre e 170 di Sky), con diretta streaming su Discoveryplus e Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) L’sfiderà l’, in occasione della sfida valida per la terza giornata del Sei. Dopo le sconfitte contro Francia ed Inghilterra, gli azzurri di Franco Smith inseguono la prima vittoria del torneo e proveranno ad ottenerla contro l’. L’partirà sfavorita secondo i bookmakers, nonostante anche lo score degli irlandesi sia di zero vittorie e due sconfitte finora. L’incontro andrà in scenasabato 27 febbraio, a partire dalle ore 15.15:televisiva su DMAX (52 del digitale terrestre e 170 di Sky), consu Discoveryplus e Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori. SportFace.

