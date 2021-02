Italia - Irlanda: dalle 14 diretta LIVE su gazzetta.it #StudiOvale con Castrogiovanni (Di sabato 27 febbraio 2021) E dalle 14 torna l'appuntamento con #StudiOvale, sia su gazzetta.it, sia sulla nostra pagina Facebook. Il format digital, in diretta video dalla storica Birreria Peroni, presso lo Stabilimento di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 febbraio 2021) E14 torna l'appuntamento con, sia su.it, sia sulla nostra pagina Facebook. Il format digital, invideo dalla storica Birreria Peroni, presso lo Stabilimento di ...

Federugby : ?? #Italrugby Il XV scelto da Franco #Smith per scendere in campo sabato allo Stadio Olimpico con l'Irlanda ?… - Gazzetta_it : #Rugby #SeiNazioni #ItaliaIrlanda: dalle 14 su - RealKillian : RT @SM_Difesa: Lo sport unisce i vertici del Sector West della missione #UNIFIL in #Libano #27febbraio #Roma @SeiNazioniRugby Italia ????… - giorgio_terzi : RT @SM_Difesa: Lo sport unisce i vertici del Sector West della missione #UNIFIL in #Libano #27febbraio #Roma @SeiNazioniRugby Italia ????… - MikiAV8BHarrier : RT @SM_Difesa: Lo sport unisce i vertici del Sector West della missione #UNIFIL in #Libano #27febbraio #Roma @SeiNazioniRugby Italia ????… -