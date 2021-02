Italia, festival degli errori: a Roma fa festa anche l'Irlanda (Di sabato 27 febbraio 2021) Un'altra sconfitta. E siamo a 30 consecutive nel Sei Nazioni. Vince anche l'Irlanda all'Olimpico di Roma, con l'Italia che cade 48 - 10 nel match che ha aperto la terza giornata. Dopo le sconfitte con ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 febbraio 2021) Un'altra sconfitta. E siamo a 30 consecutive nel Sei Nazioni. Vincel'all'Olimpico di, con l'che cade 48 - 10 nel match che ha aperto la terza giornata. Dopo le sconfitte con ...

ItaliaRai : A 'L'Italia con Voi', in attesa del 71° Festival di Sanremo, ricordiamo con Dario Salvatori l'ultimo decennio e i t… - manulanze1 : RT @sabrina__sf: 'Et voilà magiaaa. Tutta l'Italia in arancione e la Liguria da rossa a gialla nella settimana del festival'. - ZiaCandida : RT @sabrina__sf: 'Et voilà magiaaa. Tutta l'Italia in arancione e la Liguria da rossa a gialla nella settimana del festival'. - ErmesMoras1 : RT @sabrina__sf: 'Et voilà magiaaa. Tutta l'Italia in arancione e la Liguria da rossa a gialla nella settimana del festival'. - MarinettiAntMax : RT @sabrina__sf: 'Et voilà magiaaa. Tutta l'Italia in arancione e la Liguria da rossa a gialla nella settimana del festival'. -