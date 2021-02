Isola dei Famosi, svelati altri due concorrenti: naufraghi inaspettati! – FOTO (Di sabato 27 febbraio 2021) Mancano pochi giorni all’esordio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ecco i nomi dei due nuovi concorrenti pronti a sbarcare in Honduras Ilary Blasi ha da poco annunciato il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 27 febbraio 2021) Mancano pochi giorni all’esordio della nuova edizione de L’dei. Ecco i nomi dei due nuovipronti a sbarcare in Honduras Ilary Blasi ha da poco annunciato il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

_Carabinieri_ : Nelle acque dell’Isola di Linosa, la motovedetta dei #Carabinieri di Lampedusa ha avvistato una tartaruga Caretta C… - IsolaDeiFamosi : Due nuovi naufraghi sono pronti a tuffarsi nelle favolose acque cristalline del mare dei Caraibi: Francesca Lodo e… - IsolaDeiFamosi : Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi?? ?? @simone_paciello - nonsochescrivee : RT @gxallavichx: Raga se fate lo stesso macello per l'isola dei famosi io vi blocco. Non mi interessa, poteste anche essere mia madre ma no… - Joycesoul2 : INIZIA UN NUOVO REALITY! Isola dei famosi? No basta grazie!! VOGLIO VIVERE LA MIA VITA NON QUELLA DEGLI ALTRI ! Il… -