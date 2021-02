Inter, Lautaro: «Ero vicino al Barcellona, ma ora rinnovo coi nerazzurri» (Di sabato 27 febbraio 2021) Lautaro Martinez si è raccontato a cuore aperto, parlando dell’Interesse del Barcellona, del rinnovo e della stagione dell’Inter Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha rilasciato una lunga Intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha svelato la verità sull’Interessato passato del Barcellona e ha parlato del rinnovo e della stagione dei nerazzurri. Barcellona E rinnovo – «È vero, si stava lavorando con il Barcellona, la strada era quella, poi non so dirti quanto sono arrivato vicino a quel club. Ma con Conte fui molto chiaro. Gli dissi: ‘La mia testa è qui, è una promessa, non mi faccio condizionare’. Ma tanto ora ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021)Martinez si è raccontato a cuore aperto, parlando dell’esse del, dele della stagione dell’Martinez, attaccante dell’, ha rilasciato una lungavista a La Gazzetta dello Sport dove ha svelato la verità sull’essato passato dele ha parlato dele della stagione dei– «È vero, si stava lavorando con il, la strada era quella, poi non so dirti quanto sono arrivatoa quel club. Ma con Conte fui molto chiaro. Gli dissi: ‘La mia testa è qui, è una promessa, non mi faccio condizionare’. Ma tanto ora ...

