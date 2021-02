Infortunio Saponara: problema alla caviglia destra. Dentro Verde (Di sabato 27 febbraio 2021) Riccardo Saponara è costretto ad uscire anzitempo nella gara contro il Parma: il centrocampista dello Spezia fuori al 27? del primo tempo Riccardo Saponara è stato costretto ad uscire nel corso del primo tempo della gara contro il Parma. Al 27? Saponara ha lasciato il campo per un problema alla caviglia destra. Al suo posto è entrato Verde per uno Spezia in difficoltà: il Parma nel frattempo raddoppia il gol di Karamoh con la rete di Hernani. Spezia in un momento difficile anche per quanto riguarda gli infortuni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Riccardoè costretto ad uscire anzitempo nella gara contro il Parma: il centrocampista dello Spezia fuori al 27? del primo tempo Riccardoè stato costretto ad uscire nel corso del primo tempo della gara contro il Parma. Al 27?ha lasciato il campo per un. Al suo posto è entratoper uno Spezia in difficoltà: il Parma nel frattempo raddoppia il gol di Karamoh con la rete di Hernani. Spezia in un momento difficile anche per quanto riguarda gli infortuni. Leggi su Calcionews24.com

