Infocomics | i segreti dei Supereroi e di tutta la Nerd Culture Recensione

(Di sabato 27 febbraio 2021) Mi ha sempre affascinato il mondo dell’iconografia, o meglio il dono della sintassi che può avere un disegno, in questo specifico caso dell’icona inla sua essenza, nel raccontarti anni e anni di storia attraverso simboli, numeri e poche parole. “: idei(e degli altri personaggi dei fumetti)” raccoglie in 104 pagine le migliori iconografie sul mondo del fumetto (e della popin generale) del gran Maestro argentino Norberto Baruch B., che durante la sua carriera nelle migliori testate giornalistiche e università del sud America, ha dato un nuovo significato al Disegno di Informazione.e il senso di nostalgia Aprire questo volume, edito qui in Italia da Edizione NPE, mi ha sbloccato un ricordo che ora voglio sbloccare ...