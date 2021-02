Industria, calo del fatturato del settore dell’11,5% nel 2020 (Di sabato 27 febbraio 2021) Il fatturato dell’Industria italiana è diminuito dell’11,5% nel 2020, il peggior risultato dalla crisi finanziaria del 2009, in un contesto economico scosso dalla pandemia di Cronavirus, ha detto martedì l’Istituto Nazionale di Statistica. La flessione del mercato interno (-11,5%) è stata leggermente inferiore a quella del mercato estero (-11,8%). Nella seconda metà dell’anno, il mercato interno ha registrato una ripresa del 19,4% rispetto ai primi sei mesi dell’anno, incremento meno pronunciato per il mercato estero (+12,6%). A dicembre, l’indice è salito dell’1%, dopo essere sceso del 2% a novembre. Mentre il mercato interno è cresciuto del 2% a dicembre, il mercato estero si è ridotto dell’1,0%. Le vendite di dicembre sono state trainate dai settori energetici che hanno registrato un aumento del 10,6%. Al ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) Ildell’italiana è diminuito,5% nel, il peggior risultato dalla crisi finanziaria del 2009, in un contesto economico scosso dalla pandemia di Cronavirus, ha detto martedì l’Istituto Nazionale di Statistica. La flessione del mercato interno (-11,5%) è stata leggermente inferiore a quella del mercato estero (-11,8%). Nella seconda metà dell’anno, il mercato interno ha registrato una ripresa del 19,4% rispetto ai primi sei mesi dell’anno, incremento meno pronunciato per il mercato estero (+12,6%). A dicembre, l’indice è salito dell’1%, dopo essere sceso del 2% a novembre. Mentre il mercato interno è cresciuto del 2% a dicembre, il mercato estero si è ridotto dell’1,0%. Le vendite di dicembre sono state trainate dai settori energetici che hanno registrato un aumento del 10,6%. Al ...

