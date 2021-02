Incidente elicottero nel Casertano, ritrovati i rottami: morta 50enne napoletana, ferito il pilota (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è una vittima nell’Incidente che ha coinvolto un elicottero nel Casertano, che ha effettuato nel tardo pomeriggio un atterraggio di emergenza cadendo in un’area del Monte Maggiore, nei pressi del comune di Pontelatone. Si tratta di una donna di 50 anni di Marigliano (Napoli), che viaggiava con un 68enne imprenditore di Sparanise (Caserta), che era alla guida; quest’ultimo è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Caserta. I due erano partiti con un elicottero leggero dal centro volo di Caiazzo. I vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale di Caserta e dal distaccamento di Teano, insieme ai carabinieri della Compagnia di Capua, hanno ritrovato i rottami del velivolo dopo oltre un’ora di ricerche, grazie anche al supporto di un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è una vittima nell’che ha coinvolto unnel, che ha effettuato nel tardo pomeriggio un atterraggio di emergenza cadendo in un’area del Monte Maggiore, nei pressi del comune di Pontelatone. Si tratta di una donna di 50 anni di Marigliano (Napoli), che viaggiava con un 68enne imprenditore di Sparanise (Caserta), che era alla guida; quest’ultimo è rimastoed è stato trasportato all’ospedale di Caserta. I due erano partiti con unleggero dal centro volo di Caiazzo. I vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale di Caserta e dal distaccamento di Teano, insieme ai carabinieri della Compagnia di Capua, hanno ritrovato idel velivolo dopo oltre un’ora di ricerche, grazie anche al supporto di un ...

