Incendio a Fuorigrotta | madre e zio morti tra le fiamme | le condizioni di Dario

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sta meglio e potrebbe essere spostato già la prossima settimana dalla terapia intensiva del Centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli al reparto di Chirurgia PlasticaSchiano, il 46 enne gravemente ustionato nell’divampato ieri in una palazzina del quartierea Napoli in cui hanno perso la vita laAnna, di 73 anni, e lo zio Mario, di 92. Le buone notizie riguardano soprattutto la respirazione dell’uomo che è migliorata sensibilmente. Nelle prossime settimane il paziente sarà sottoposto a una serie di interventi di chirurgia plastica per rimediare ai danni riportati dalla pelle.Schiano, infatti, – ricoverato in prognosi riservata – ha riportato ustioni di secondo grado sul 15% del corpo, soprattutto su volto, mani e ...

cronachedi : La casa va a fuoco, due morti. Tragico incendio a Fuorigrotta - Piergiulio58 : Napoli, incendio in un palazzo a Fuorigrotta: due anziani morti. Le fiamme divampate da una stufa. -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Fuorigrotta

La Repubblica

E' il drammatico bilancio dell'divampato questa mattina all'alba in via Mercantini, nel quartiere dia Napoli, in un'abitazione al quinto piano di uno stabile di sei. Secondo ...Erano fratello e sorella le due vittime dell"scoppiato poco dopo le 4.30 in un appartamento al quinto piano di un edificio in via Mercantini nel quartiere, a Napoli. Entrambi ultraottantenni, i fratelli Schiano vivevano con ...Sta meglio e potrebbe essere spostato gia’ la prossima settimana dalla terapia intensiva del Centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli al reparto di Chirurgia Plastica Dario Schiano, il 46 enne ...Sta meglio e potrebbe essere spostato già la prossima settimana dalla terapia intensiva del Centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli al reparto di Chirurgia Plastica Dario Schiano, il 46enne g ...