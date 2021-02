(Di sabato 27 febbraio 2021) Lo sbandierato modellonella lotta al Covid è un ricordo lontano. Sul fronte vaccini la fotografia è impietosa, soprattutto di fronte all’efficienza di altri Paesi. Non solo Israele. La, per esempio, ha scelto la vaccinazione diutilizzando gli stadi. GiovedìWanda Metropolitano dell’Atletico Madrid sono iniziate le somministrazioni del vaccino anti-covid. Con oltre 1.000 vigili del fuoco, polizia e agenti della protezione civile. Che hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Un’organizzazione strabiliante che permetterà di accelerazione la campagna vaccinale. Ini vaccini distribuitiStato dell’Atletico Madrid Si prevede che 300-400 persone all’ora. Nella cerimonia di inaugurazione il presidente del governo regionale di ...

SecolodItalia1 : In Spagna partono le vaccinazioni di massa allo stadio, in Italia siamo fermi alle primule di Arcuri… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna partono

... gli azzurridal 2 - 0 incassato in, nell'andata di una settimana fa, sulla strada di un'impresa in un momento tutt'altro che facile. " Siamo con l'acqua alla gola, ma ci crediamo " le ...... Slovacchia,, Francia e Germania. La colpa non è solo dei tagli nelle consegne delle aziende,...scolastico e forze dell'ordine - va troppo a rilento con territori già avanti e altri che...In Spagna va avanti la vaccinazione di massa. Le somministrazioni allo stadio dell'Atletico Madrid. E in Italia si procede a rilento ...Lo hanno preso per vincere la Champions e non ci è riuscito'. Sulla prima pagina del Corriere dello Sport l'intervista esclusiva all'ex calciatore di Roma e Inter, Antonio Cassano, che ha fornito la s ...