In Emilia Romagna crescono contagi e ricoveri: Bonaccini pronto a nuove strette (Di sabato 27 febbraio 2021) Se la situazione dovesse peggiorare anche in altre province dell'Emilia-Romagna, la regione è pronta a emanare una delibera come quella che ha decretato l'ingresso dell'area metropolitana di Bologna in zona arancione scuro e la chiusura delle scuole. "Se ci sono aumenti di contagi tra la popolazione più giovane, cosa che non accadeva nelle altre ondate, sentendo l'Asl e gli amministratori locali, siamo pronti a firmare, come ho fatto con Bologna, la stessa cosa in altri territori. Bisogna controllare quotidianamente la situazione e intervenire se è necessario", dice il presidente della regione Stefano Bonaccini. Insomma, dopo il capoluogo Emiliano, potrebbe toccare ad altri. "A Modena i contagi sono cresciuti come ovunque, credo che i sindaci, assieme ai dirigenti delle Ssl siano ...

