In arrivo la proroga per i versamenti della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Castelli: “Al lavoro sui dossier sospesi, a partire dalle cartelle esattoriali” (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Ministero dell’Economia ha fatto sapere, per il momento attraverso un comunicato stampa e una dichiarazione del vice-ministro Castelli, che è in corso di redazione “il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della ‘rottamazione-ter’ (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del ‘saldo e stralcio’ (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018)”. Il termine, spiega ancora il Mef, “riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter”.? “Il provvedimento – aggiungono dal ministero dell’Economia – entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Ministero dell’Economia ha fatto sapere, per il momento attraverso un comunicato stampa e una dichiarazione del vice-ministro, che è in corso di redazione “il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate-ter’ (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del ‘’ (art. 1 commi 190 e 193Legge 145/2018)”. Il termine, spiega ancora il Mef, “riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021-ter”.? “Il provvedimento – aggiungono dal ministero dell’Economia – entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei ...

