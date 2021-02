Il vaccino russo Sputnik arriva a San Marino (Di sabato 27 febbraio 2021) Elena Fontanella Si apre la campagna vaccinale a San Marino, secondo stato in Europa ad utilizzare il vaccino russo Sputnik che, nel mentre, prende accordi per la produzione in Spagna. È al nastro di partenza la campagna vaccinale della Repubblica di San Marino, secondo paese in Europa, dopo l’Ungheria, a utilizzare lo Sputnik V sviluppato in Russia che a differenza dei vaccini a mRNA di Pfizer-BioNTech e Moderna sfrutta la tecnologia a vettore virale come quelli di AstraZeneca e Johnson & Johnson. La notizia dell’arrivo del vaccino russo ha destato particolare attenzione nell’opinione pubblica europea e molte regioni italiane hanno guardato con interesse alla scelta sanmarinese che diventa un test e un campione territoriale di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) Elena Fontanella Si apre la campagna vaccinale a San, secondo stato in Europa ad utilizzare ilche, nel mentre, prende accordi per la produzione in Spagna. È al nastro di partenza la campagna vaccinale della Repubblica di San, secondo paese in Europa, dopo l’Ungheria, a utilizzare loV sviluppato in Russia che a differenza dei vaccini a mRNA di Pfizer-BioNTech e Moderna sfrutta la tecnologia a vettore virale come quelli di AstraZeneca e Johnson & Johnson. La notizia dell’arrivo delha destato particolare attenzione nell’opinione pubblica europea e molte regioni italiane hanno guardato con interesse alla scelta sanmarinese che diventa un test e un campione territoriale di ...

LiaQuartapelle : Per Draghi l’Europa deve esigere dalle case farmaceutiche il rispetto dei tempi nelle forniture di vaccini. Questa… - SkyTG24 : Covid San Marino: boom di domande da tutta Italia per il vaccino russo - RaiTre : La Repubblica di San Marino, non essendo parte dell'Unione Europea e non avendo un ente regolatorio farmaceutico in… - Simone891108401 : RT @GeopoliticalCen: Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha contattato direttamente Vladimir Putin in merito al vaccino russo Sputnik V… - MarcoTognini : RT @DOscarLancini: L’AUSTRIA ACCELERA SUI VACCINI. E L’UE? Nell’incontro tra Kurz e Putin sul tavolo la fornitura del #vaccino russo ed un… -