Il Segreto, anticipazioni dall’1 al 5 marzo: la delusione di Pepa (Di sabato 27 febbraio 2021) anticipazioni “Il Segreto”, puntate dall’1 al 5 marzo 2021. Che cosa vedremo nelle repliche della prossima settimana su Rete 4 alle 12.30? Tristan ha preso un dono bellissimo per Pepa, ma Angustias lo intercetta e, durante la festa alla Casona, davanti a tutti lo fa passare come un regalo che l’ex soldato ha fatto a lei, sua moglie. La programmazione de “Il Segreto” è cambiata. La dodicesima e ultima Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 27 febbraio 2021)“Il”, puntateal 52021. Che cosa vedremo nelle repliche della prossima settimana su Rete 4 alle 12.30? Tristan ha preso un dono bellissimo per, ma Angustias lo intercetta e, durante la festa alla Casona, davanti a tutti lo fa passare come un regalo che l’ex soldato ha fatto a lei, sua moglie. La programmazione de “Il” è cambiata. La dodicesima e ultima Articolo completo: dal blog SoloDonna

federlor111 : RT @albertoinfelise: Svelo un piccolo segreto ai non addetti ai lavori. Le anticipazioni, le bozze dei provvedimenti prossimi venturi sono… - Namast70961553 : RT @albertoinfelise: Svelo un piccolo segreto ai non addetti ai lavori. Le anticipazioni, le bozze dei provvedimenti prossimi venturi sono… - Mauro_Cattaneo_ : RT @albertoinfelise: Svelo un piccolo segreto ai non addetti ai lavori. Le anticipazioni, le bozze dei provvedimenti prossimi venturi sono… - Mega_Fauna : RT @albertoinfelise: Svelo un piccolo segreto ai non addetti ai lavori. Le anticipazioni, le bozze dei provvedimenti prossimi venturi sono… - martamacbeal : RT @albertoinfelise: Svelo un piccolo segreto ai non addetti ai lavori. Le anticipazioni, le bozze dei provvedimenti prossimi venturi sono… -