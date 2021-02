Il Segreto anticipazioni 5 marzo 2021, il rifiuto di Raimundo (Di sabato 27 febbraio 2021) La prima stagione de Il Segreto e di scena su Rete 4 e, nella puntata di venerdì 5 marzo 2021, si scoprirà la verità su quello che sta nascondendo Raimundo Ulloa. Emilia per arrivare al dunque ha dovuto chiedere aiuto a suo fratello Sebastian, rientrato immediatamente a Puente Viejo, dopo la richiesta della sorella. Vieni alla luce che Raimundo ha contratto un enorme debito con uno strozzino, ma a che ora, purtroppo, non hai i soldi per saldarlo. Sebastian vorrebbe essere lui a pagare per conto del padre, ma il locandiere rifiuta categoricamente di essere aiutato dal figlio. Che cosa faranno i giovani Ulloa? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Il Segreto puntate spagnole: grosse novità a Puente Viejo La temporada che ci trasporterà nel 1930 porterà molti cambiamenti ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 febbraio 2021) La prima stagione de Ile di scena su Rete 4 e, nella puntata di venerdì 5, si scoprirà la verità su quello che sta nascondendoUlloa. Emilia per arrivare al dunque ha dovuto chiedere aiuto a suo fratello Sebastian, rientrato immediatamente a Puente Viejo, dopo la richiesta della sorella. Vieni alla luce cheha contratto un enorme debito con uno strozzino, ma a che ora, purtroppo, non hai i soldi per saldarlo. Sebastian vorrebbe essere lui a pagare per conto del padre, ma il locandiere rifiuta categoricamente di essere aiutato dal figlio. Che cosa faranno i giovani Ulloa? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ilpuntate spagnole: grosse novità a Puente Viejo La temporada che ci trasporterà nel 1930 porterà molti cambiamenti ...

