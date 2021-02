Il segreto anticipazioni 4 marzo 2021, don Anselmo tradisce Pepa? (Di sabato 27 febbraio 2021) Nuovi guai all’orizzonte per Pepa nella puntata Il segreto in onda su Rete 4 alle ore 12:30 il 4 marzo 2021, in quanto la levatrice ha raccontato dietro confessione tutta la sua storia Don Anselmo. L’uomo ad un certo punto ha ricordato un episodio, ma lei ha negato decisamente. Il parroco vorrebbe rivelare quello che ha scoperto sulla Aguirre, ma è obbligato al silenzio in quanto non è possibile svelare nulla ascoltato in confessione se non ottenendo una dispensa dal Papa. Pepa però non è tranquilla sente che don Anselmo potrebbe ugualmente decidere di tradirla e questo per lei potrebbe avere pesanti conseguenze. Decide così di ricordare al prete che è vincolato dal segreto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Puntate spagnole de Il ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 febbraio 2021) Nuovi guai all’orizzonte pernella puntata Ilin onda su Rete 4 alle ore 12:30 il 4, in quanto la levatrice ha raccontato dietro confessione tutta la sua storia Don. L’uomo ad un certo punto ha ricordato un episodio, ma lei ha negato decisamente. Il parroco vorrebbe rivelare quello che ha scoperto sulla Aguirre, ma è obbligato al silenzio in quanto non è possibile svelare nulla ascoltato in confessione se non ottenendo una dispensa dal Papa.però non è tranquilla sente che donpotrebbe ugualmente decidere di tradirla e questo per lei potrebbe avere pesanti conseguenze. Decide così di ricordare al prete che è vincolato dal. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Puntate spagnole de Il ...

zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 5 marzo 2021 il rifiuto di Raimundo - #Segreto #anticipazioni #marzo - edoardo_go : RT @albertoinfelise: Svelo un piccolo segreto ai non addetti ai lavori. Le anticipazioni, le bozze dei provvedimenti prossimi venturi sono… - EnfantProdige : RT @albertoinfelise: Svelo un piccolo segreto ai non addetti ai lavori. Le anticipazioni, le bozze dei provvedimenti prossimi venturi sono… - Travagliato : RT @albertoinfelise: Svelo un piccolo segreto ai non addetti ai lavori. Le anticipazioni, le bozze dei provvedimenti prossimi venturi sono… - Oli_oleaster : RT @albertoinfelise: Svelo un piccolo segreto ai non addetti ai lavori. Le anticipazioni, le bozze dei provvedimenti prossimi venturi sono… -