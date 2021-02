Il Segreto anticipazioni 3 marzo 2021, il ritorno di Sebastian (Di sabato 27 febbraio 2021) In questa puntata de Il Segreto di mercoledì 3 marzo 2021, vedrete che Emilia è molto preoccupata per la salute di suo padre. La giovane locandiera ha davvero temuto il peggio per il genitore, per questo motivo, non ha esitato a chiamare suo fratello, dicendogli che era necessaria la sua presenza a Puente Viejo. La Ulloa vuole scoprire la verità su quello che è successo a suo padre. Poi improvvisamente sulla porta della locanda appare Sebastian Ulloa, figlio maggiore di Raimundo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita puntate spagnole, la morte di Natalia Ecco che le puntate spagnole della telenovela vedono nuovamente la scomparsa di una protagonista molto amata Nelle puntate future di Una Vita sarà possibile vedere il piano diabolico di Genoveva entrare in atto e portare i suoi frutti, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 febbraio 2021) In questa puntata de Ildi mercoledì 3, vedrete che Emilia è molto preoccupata per la salute di suo padre. La giovane locandiera ha davvero temuto il peggio per il genitore, per questo motivo, non ha esitato a chiamare suo fratello, dicendogli che era necessaria la sua presenza a Puente Viejo. La Ulloa vuole scoprire la verità su quello che è successo a suo padre. Poi improvvisamente sulla porta della locanda appareUlloa, figlio maggiore di Raimundo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita puntate spagnole, la morte di Natalia Ecco che le puntate spagnole della telenovela vedono nuovamente la scomparsa di una protagonista molto amata Nelle puntate future di Una Vita sarà possibile vedere il piano diabolico di Genoveva entrare in atto e portare i suoi frutti, ...

