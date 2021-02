Il Segreto, anticipazioni 28 febbraio: un nuovo sanguinoso attentato? (Di sabato 27 febbraio 2021) L'ascesa politica ed il nuovo ruolo di sindaco di Puente Viejo creerà moltissimi problemi ad Alicia. Le anticipazioni Il Segreto inerenti l'episodio in onda domani 28 febbraio, rivelano che la ragazza correrà un grandissimo pericolo per via della setta degli Arcangeli. Questi ultimi, infatti, nel corso di una riunione decideranno di pianificare un attentato ancora più sanguinoso di quello che ha causato morte e paura a La Puebla per colpire soprattutto Alicia. Intanto, Isabel parlerà a Tomas e Adolfo di Jean Pierre e dirà loro che l'uomo l'ha aiutata a sopportate il peso del matrimonio con Simon Castro. Nel frattempo, Adolfo parlerà con il fratello e gli confiderà che ha il timore che il figlio che Marta porta in grembo sia suo e poco dopo, finirà per litigare con Ramon. Infine, ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 27 febbraio 2021) L'ascesa politica ed ilruolo di sindaco di Puente Viejo creerà moltissimi problemi ad Alicia. LeIlinerenti l'episodio in onda domani 28, rivelano che la ragazza correrà un grandissimo pericolo per via della setta degli Arcangeli. Questi ultimi, infatti, nel corso di una riunione decideranno di pianificare unancora piùdi quello che ha causato morte e paura a La Puebla per colpire soprattutto Alicia. Intanto, Isabel parlerà a Tomas e Adolfo di Jean Pierre e dirà loro che l'uomo l'ha aiutata a sopportate il peso del matrimonio con Simon Castro. Nel frattempo, Adolfo parlerà con il fratello e gli confiderà che ha il timore che il figlio che Marta porta in grembo sia suo e poco dopo, finirà per litigare con Ramon. Infine, ...

solounastella : RT @albertoinfelise: Svelo un piccolo segreto ai non addetti ai lavori. Le anticipazioni, le bozze dei provvedimenti prossimi venturi sono… - MondoTV241 : Il Segreto: anticipazioni del 27 febbraio 2021 Marina è viva! #ilsegreto #anticipazioni - BonettoRossella : RT @albertoinfelise: Svelo un piccolo segreto ai non addetti ai lavori. Le anticipazioni, le bozze dei provvedimenti prossimi venturi sono… - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 5 marzo 2021 il rifiuto di Raimundo - #Segreto #anticipazioni #marzo - edoardo_go : RT @albertoinfelise: Svelo un piccolo segreto ai non addetti ai lavori. Le anticipazioni, le bozze dei provvedimenti prossimi venturi sono… -