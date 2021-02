Il rapporto Khashoggi cambierà le relazioni USA-Arabia Saudita? (Di sabato 27 febbraio 2021) Un rapporto dell’Intelligence statunitense pubblicato ieri accusa il principe ereditario Saudita Mohammed bin Salman di essere il mandante dell’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Il presidente americano Joe Biden ha giurato di credere al rapporto degli 007, mentre l’Arabia Saudita respinge con decisione il rapporto. Molti ora sollevano molte domande sul come sarà il futuro Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) Undell’Intelligence statunitense pubblicato ieri accusa il principe ereditarioMohammed bin Salman di essere il mandante dell’omicidio del giornalista dissidente Jamal. Il presidente americano Joe Biden ha giurato di credere aldegli 007, mentre l’respinge con decisione il. Molti ora sollevano molte domande sul come sarà il futuro

