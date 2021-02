“Il principe saudita è il mandante dell’omicidio Khasoggi”: quel rapporto Usa che inchioda Renzi (Di sabato 27 febbraio 2021) quelli che fino a ieri erano solo fortissimi sospetti ora sono prove, messe lì, nero su bianco dall’intelligence Usa in un rapporto pubblicato dall’amministrazione Biden, a certificare una verità ormai innegabile e incontrovertibile: il principe ereditario dell’Arabia saudita, Mohammed bin Salman, è direttamente coinvolto nell’omicidio di Jamal Khasoggi, il giornalista ucciso e barbaramente fatto a pezzi nel 2018 all’ambasciata saudita di Istanbul. Sì, proprio lui, l’uomo che, appena un mese fa, era stato salutato da Matteo Renzi a Riyad come una specie di illuminato progressista e l’Arabia saudita tratteggiata come una culla di – parole testuali – un “nuovo Rinascimento”. Un disturbo costato 80.000 euro per il senatore di Rignano, come gettone di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021)li che fino a ieri erano solo fortissimi sospetti ora sono prove, messe lì, nero su bianco dall’intelligence Usa in unpubblicato dall’amministrazione Biden, a certificare una verità ormai innegabile e incontrovertibile: ilereditario dell’Arabia, Mohammed bin Salman, è direttamente coinvolto nell’omicidio di Jamal, il giornalista ucciso e barbaramente fatto a pezzi nel 2018 all’ambasciatadi Istanbul. Sì, proprio lui, l’uomo che, appena un mese fa, era stato salutato da Matteoa Riyad come una specie di illuminato progressista e l’Arabiatratteggiata come una culla di – parole testuali – un “nuovo Rinascimento”. Un disturbo costato 80.000 euro per il senatore di Rignano, come gettone di ...

