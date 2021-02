Il Palermo esonera Boscaglia La squadra a Filippi Il comunicato

(Di domenica 28 febbraio 2021) La sconfitta di Viterbo è costata cara a Roberto. Negli ultimissimi minuti il club rosanero ha deciso per l’esonero, affidando laa Giacomo, attualmente vice di. Sarà lui a guidare i rosanero nel derby di mercoledì a Catania. Questo il:“IlFC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto. La guida tecnica della Primaè stata affidata all’allenatore Giacomo. I rosanero domani andranno in ritiro per proseguire la preparazione in vista della gara di mercoledì sera a Catania”. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Sembra vicina la firma di Delio Rossi, ex allenatore tra gli altri di Lazio e. Proprio sulla panchina dei rosanero la sua ultima esperienza. Tornò in Sicilia nella stagione 2018-2019 per ...... al Napoli , poi gli ho dato un'occhiata quando già faceva l'allenatore sul serio in C; mentre capisco Zamparini che lo porta a, non lo capisco quando losenza avergli dato tempo per ...Il Palermo ha comunicato in questi linuti la decisione di esonerare Boscaglia dopo la sconfitta di Viterbo. Ecco il comunicato del club rosanero, prossimo avversario degli etnei: “Il Palermo FC ...Il leader della Lega ha precisato: "Se ci sono situazioni locali a rischio si intervenga a livello locale, ma parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani". L' ...