Il nuovo Fondo Sandro Provvisionato rispecchia la ‘dedizione’ del giornalista

Chi ha conosciuto il suo lavoro o la sua bella persona sarà felice di sapere che è nato il Fondo Sandro Provvisionato che raccoglie tutti i materiali usati dal giornalista scomparso improvvisamente a Roma nell'ottobre del 2017. Le prime carte arrivano nei prossimi giorni presso l'Archivio Flamigni che lo ospiterà, e presto saranno disponibili alla consultazione. Anche Ilaria Moroni, madrina e direttrice dell'Archivio, è felice: non solo perché custodirà la memoria di Sandro ma anche perché potrà farlo presso la nuova, bellissima sede della Garbatella. Un luogo molto ben curato, posto in una posizione strategica del vecchio quartiere romano, di fronte al teatro Palladium e alla Biblioteca Moby Dick, allestita con eleganza dentro il luogo degli antichi bagni romani, ristrutturato e messo a disposizione

