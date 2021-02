Il Museo incontra il neomelodico e l’arte trova nuovi ammiratori (Di sabato 27 febbraio 2021) Non c’è due senza tre. Per la terza volta i soloni della cultura hanno avuto modo di impallidire, puntare il dito e invocare l’anatema. Il reo di cotanta offesa è il cantante neomelodico Andrea Sannino. Carneade chi era costui? La materia “cantanti neomelodici” per quanto studiata e sviscerata da molti (vita, opere, pensiero filosofico e contesto) per moltissimi altri è solo un folkloristico richiamo a immagini e suoni carichi e ridondanti. Il fatto che si conosca poco, però, non ne esclude l’esistenza. I neomelodici sono una realtà, di nicchia, ma che ha molti ammiratori e dà vita ad un giro economico di tutto rispetto. Quanto le fashion blogger o i cantanti pop. Ogni riferimento non è puramente casuale, sia chiaro. Beyonce, Chiara Ferragni e perfino il sanremese Mahmood hanno avuto il proprio momento di pubblico vituperio per la stessa ragione. La ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 febbraio 2021) Non c’è due senza tre. Per la terza volta i soloni della cultura hanno avuto modo di impallidire, puntare il dito e invocare l’anatema. Il reo di cotanta offesa è il cantanteAndrea Sannino. Carneade chi era costui? La materia “cantanti neomelodici” per quanto studiata e sviscerata da molti (vita, opere, pensiero filosofico e contesto) per moltissimi altri è solo un folkloristico richiamo a immagini e suoni carichi e ridondanti. Il fatto che si conosca poco, però, non ne esclude l’esistenza. I neomelodici sono una realtà, di nicchia, ma che ha moltie dà vita ad un giro economico di tutto rispetto. Quanto le fashion blogger o i cantanti pop. Ogni riferimento non è puramente casuale, sia chiaro. Beyonce, Chiara Ferragni e perfino il sanremese Mahmood hanno avuto il proprio momento di pubblico vituperio per la stessa ragione. La ...

