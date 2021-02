Il M5S si sfalda, sarà Conte la sua colla? Il mosaico di Fusi (Di sabato 27 febbraio 2021) Ciò che nella crisi del M5S maggiormente impressiona è lo sbriciolamento dei consensi unito alle giravolte ideali, all’identità di riferimento. A tal punto che un movimento nato per aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, annientare la Casta, spalancare le porte alla democrazia digitale diretta, cambiare l’Italia con la ricetta dell’uno vale uno, dopo aver perduto venti punti percentuali passa disinvoltamente da forza anti-sistema per antonomasia a guardiana del liberalismo e del moderatismo. Immaginando di poter senza colpo ferire sostituire la raffica di Vaffa con la pochette di Giuseppe Conte. Quanta credibilità possa esserci in questi progetti (a cui bisognerebbe aggiungere la guerriglia per la piattaforma Rousseau e le conFusioni dell’Elevato capace perfino di arruolare Mario Draghi sotto la griffe di grillino doc), si vedrà presto. ... Leggi su formiche (Di sabato 27 febbraio 2021) Ciò che nella crisi del M5S maggiormente impressiona è lo sbriciolamento dei consensi unito alle giravolte ideali, all’identità di riferimento. A tal punto che un movimento nato per aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, annientare la Casta, spalancare le porte alla democrazia digitale diretta, cambiare l’Italia con la ricetta dell’uno vale uno, dopo aver perduto venti punti percentuali passa disinvoltamente da forza anti-sistema per antonomasia a guardiana del liberalismo e del moderatismo. Immaginando di poter senza colpo ferire sostituire la raffica di Vaffa con la pochette di Giuseppe. Quanta credibilità possa esserci in questi progetti (a cui bisognerebbe aggiungere la guerriglia per la piattaforma Rousseau e le cononi dell’Elevato capace perfino di arruolare Mario Draghi sotto la griffe di grillino doc), si vedrà presto. ...

BanGiu2 : @Libero_official Se si sfalda il M5S puoi togliere la fiducia a Draghi e andare al voto no? - orso_nonno : @convivioblog Anche io me lo sono chiesto. So però che se adesso, in questi mesi, il M5S si sfalda (molto possibile… -