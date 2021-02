Il governatore firma l’ordinanza: scuole chiuse fino al 14 marzo (Di sabato 27 febbraio 2021) Tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio cittadino saranno chiuse fino al prossimo 14 marzo. E’ questa, in sintesi, l’ordinanza firmata dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Sono sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università”, si legge infatti nell’ordinanza numero 6. ORDINANZA n. 6 del 27 febbraio 2021 (1) Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 27 febbraio 2021) Tutte le, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio cittadino sarannoal prossimo 14. E’ questa, in sintesi,ta daldella Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Sono sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delledi ogni ordine e grado, nonché delle Università”, si legge infatti nelnumero 6. ORDINANZA n. 6 del 27 febbraio 2021 (1) Consiglia

amnestyitalia : #USA Manca ancora la firma del governatore, che arriverà presto, ma possiamo già annunciare che la Virginia sarà il… - repubblica : Usa: lo stato della Virginia abolisce la pena di morte: Dopo camera arriva anche ok Senato, attesa firma governator… - ItaliaViva : Manca soltanto la firma del Governatore e poi la Virginia sarà il primo stato nel Sud degli Stati Uniti ad abolire… - DonatellaPetre3 : RT @Zac7Redazione: +++ In #zonarossa per 48 ore, la Regione fa dietrofront Il governatore Marsilio firma, poco fa, l’ordinanza e revoca le… - Zac7Redazione : +++ In #zonarossa per 48 ore, la Regione fa dietrofront Il governatore Marsilio firma, poco fa, l’ordinanza e revo… -