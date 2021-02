Il gatto vuole essere coccolato mentre mangia: l’incredibile perché (Di sabato 27 febbraio 2021) Spesso ci chiediamo come mai un gatto, magari il vostro gatto chiede di continuo attenzioni e coccole, ecco spiegato il motivo. Generalmente molto più indipendente e scostante rispetto ad un cane, il gatto assume spesso atteggiamenti che difficilmente riusciamo a spiegare. Il suo modo di vivere, definiamolo cosi, molto più autonomo, quasi a voler rifiutare il continuo rapporto con l’uomo, spesso rende questi affascinanti animali misteriosi e poco simpatici, ma in realtà, la loro indole, il loro fascino, spesso, è proprio nascosto tra quegli atteggiamenti che possono sembrarci tanto poco consoni ad un animale domestico. A differenza del cane, cosi come anticipato, il gatto non cerca coccole, o meglio non ogni volta che vogliamo dargliele. Deciderà lui il momento più opportuno, e se dovesse ... Leggi su chenews (Di sabato 27 febbraio 2021) Spesso ci chiediamo come mai un, magari il vostrochiede di continuo attenzioni e coccole, ecco spiegato il motivo. Generalmente molto più indipendente e scostante rispetto ad un cane, ilassume spesso atteggiamenti che difficilmente riusciamo a spiegare. Il suo modo di vivere, definiamolo cosi, molto più autonomo, quasi a voler rifiutare il continuo rapporto con l’uomo, spesso rende questi affascinanti animali misteriosi e poco simpatici, ma in realtà, la loro indole, il loro fascino, spesso, è proprio nascosto tra quegli atteggiamenti che possono sembrarci tanto poco consoni ad un animale domestico. A differenza del cane, cosi come anticipato, ilnon cerca coccole, o meglio non ogni volta che vogliamo dargliele. Deciderà lui il momento più opportuno, e se dovesse ...

Il gatto vuole essere coccolato? Ecco spiegati i motivi

Il gatto sornione e gli stupidi umani indaffarati attorno a quel fagottino rosa SECONDO CLASSIFICATODa dove è saltato fuori? Stupidi umani. No, non c'è un motivo preciso per cui l'abbia scritto. Mi sembrava soltanto un ottimo incipit con cui iniziare. Per il resto, che ...

