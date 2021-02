Il Fisco si rimette in moto | cartelle e avvisi di accertamento pronti a piovere sugli italiani

Leggi su ilparagone

(Di sabato 27 febbraio 2021) La pace è finita, cari. La macchina fiscale, rallentata in coincidenza dell’esplosione della pandemia, è pronta arsi in, e poco importa se nel frattempo le famiglie non hanno avuto modo di risollevarsi, ancora in attesa di aiuti mai arrivati da parte del governo. La proroga per la rottamazione ter e il saldo e stralcio per le rate scadute del 2020 sono due richieste andate a vuoto. Con la scadenza del 1 marzo che doveva essere prorogata con un emendamento al decreto Milleproroghe che, però, non è stato approvato. Niente slittamento delle scadenze, dunque. E pazienza se i contribuenti continuano a gran voce a chiedere un po’ di respiro. A partire dal mese di marzo termineranno le sospensioni per le notifiche dei nuovi atti e i versamenti di quelli vecchi. Per non perdere i benefici della rottamazione ter e del ...