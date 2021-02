Il Corsport | quale difesa sceglierà il Benevento contro il non attacco del Napoli?

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ladel. Ilfa il punto sule sulla formazione che Inzaghi potrebbe mettere in campo domaniil(si gioca alle 18 a). Come modellerà il suo schieramento difensivouna squadra come ilche si presenta senza punte di ruolo (Osimhen, Petagna, Lozano, tutti out)? Tuia ci sarà, ma mancherà Glik, che è stato appiedato dal giudice sportivo. Numericamente i giocatori utilizzabili restano gli stessi, c’è solo da inquadrare bene la partita che si vuole fare. Ilscrive che “la sfidala Roma ha rivalutato molto le attitudini difensive di Daam Foulon”. E alla fine propende per “Tuia e Caldirola al centro, Barba a sinistra”. E ...