Il cantante Mascherato | Patty Pravo zittisce Caterina Balivo e cala il silenzio | “Se ti fa schifo…”

(Di sabato 27 febbraio 2021)– Solonitizie24L’ultima puntata de Ilha rilasciato una lunga serie di colpi di scena, ma lo scontro verificatosi traha lasciato tutti senza parole. Lanon ha assolutamente gradito il modo in cui la conduttrice l’ha interrotta? La seconda edizione de Ilha riscosso un grandissimo successo in onda su Rai 1, condotto nuovamente da Milly Carlucci che ha portato sul palcoscenico artisti che si sono messi in gioco nella nuova avventura e anche volti impensabili che il pubblico da casa non immaginava di certo di sentir cantare. Tra le grandi novità de ...

RaiPlay : È stata una puntata sorprendente?? La FINALE de #IlCantanteMascherato è su RaiPlay ???? - vivranda : RT @ahoy_mat: Neanche Milly al cantante mascherato - StillPed : RT @yummygiammy: il cantante mascherato all stars - ahoy_mat : Neanche Milly al cantante mascherato - yummygiammy : il cantante mascherato all stars -

Ultime Notizie dalla rete : cantante Mascherato

Anche la seconda edizione de 'Il' è andata ufficialmente in archivio con la vittoria del Pappagallo (alias Red Canzian) ai danni della farfalla, seconda classificata e sconfitta con un margine non troppo ampio (56%...Allora Raimondo Todaro , reduce dalla finale de Ilandata in onda ieri sera, ha confessato di provare una particolare affinità per una delle concorrenti in gara nella kermesse ...Farfalla, Il cantante mascherato 2021: è Mietta. La cantante si piazza al secondo posto dietro il Pappagallo Red Canzian: "Ho depistato i giurati" ...Il cantante mascherato, Orsetto e Lupo e vengono smascherati: ecco chi sono. Stasera, in diretta su Rai1, la semifinale del programma canoro condotto da Milly Carlucci. La puntata si è ...