Il campione posta questa foto ma scatta la polemica

Leggi su howtodofor

(Di sabato 27 febbraio 2021) Mauro Icardi oggi ha spaventato tutti quando ha pubblicato nelle proprie Instagram Stories unache lo ritraeva su un lettino con la maschera per l'ossigeno che serve ad aiutare chi ha problemi respiratori, immagine tristemente attuale in tempo di Covid. In realtà l'attaccante argentino del Paris Saint-Germain, vecchia conoscenza del calcio italiano per il suo passato in maglia Inter, non soffre di alcun problema respiratorio, ma si tratta soltanto di una normale seduta post-allenamento di una terapia per il recupero totale a livello cardio-respiratorio alla quale si stanno sottoponendo quasi tutti i giocatori del Psg. A togliere ogni dubbio ci ha pensato la moglie Wanda Nara che qualche minuto più tardi ha pubblicato ledella cena taggando il marito invitandolo a raggiungerla per cenare: "Cibo semplice e sano, scendi a mangiare ...