Il c.t. Smith: 'Italia, otto anni per diventare grande' (Di sabato 27 febbraio 2021) Belli i tempi in cui l'Italia batteva l'Irlanda due volte in un anno. Era il 1997: il 4 gennaio, a Dublino (37 - 29), con Conor O'Shea - poi c.t. azzurro - estremo titolare dei padroni di casa e il 20 ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 febbraio 2021) Belli i tempi in cui l'batteva l'Irlanda due volte in un anno. Era il 1997: il 4 gennaio, a Dublino (37 - 29), con Conor O'Shea - poi c.t. azzurro - estremo titolare dei padroni di casa e il 20 ...

Federugby : ?? #Italrugby Il XV scelto da Franco #Smith per scendere in campo sabato allo Stadio Olimpico con l'Irlanda ?… - onrugby_it : Italia: il video della consegna delle maglie dei club d’origine e il discorso di Smith - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Il c.t. Smith: 'Italia, otto anni per diventare grande'. Oggi gli azzurri del #rugby sfidano l'Irlanda nel #SeiNazioni htt… - petregiamp : @AlwaysbusyPaolo @Gianmar26145917 @___John_Smith__ Vorrei scrivere tante cose....mi limito a dire che l'Italia e un paese strano....?? - Gazzetta_it : Il c.t. Smith: 'Italia, otto anni per diventare grande'. Oggi gli azzurri del #rugby sfidano l'Irlanda nel… -