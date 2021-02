Il Bologna batte la Lazio per 2-0, Immobile sbaglia un rigore (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Bologna di Sinisa Mihajlovic mette al tappeto la Lazio di Simone Inzaghi per 2 reti a 0. Per i biancocelesti si tratta della seconda sconfitta nel giro di tre giorni, dopo il sonoro ko in Champions, contro il Bayern Monaco. A siglare le reti, per il Bologna, sono stati Mbaye al 19? e Sansone al 64?. Ciro Immobile ha sbagliato un rigore. E’ la settima sconfitta in campionato, per il gruppo di Inzaghi. Tra le prime dieci in classifica hanno fatto peggio solo Napoli e Sampdoria. La squadra di Inzaghi è al sesto posto, con davanti a sé l’Atalanta a 1 punto e, dietro, il Napoli distaccato di sole due lunghezze. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 febbraio 2021) Ildi Sinisa Mihajlovic mette al tappeto ladi Simone Inzaghi per 2 reti a 0. Per i biancocelesti si tratta della seconda sconfitta nel giro di tre giorni, dopo il sonoro ko in Champions, contro il Bayern Monaco. A siglare le reti, per il, sono stati Mbaye al 19? e Sansone al 64?. Cirohato un. E’ la settima sconfitta in campionato, per il gruppo di Inzaghi. Tra le prime dieci in classifica hanno fatto peggio solo Napoli e Sampdoria. La squadra di Inzaghi è al sesto posto, con davanti a sé l’Atalanta a 1 punto e, dietro, il Napoli distaccato di sole due lunghezze. L'articolo ilNapolista.

