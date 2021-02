Il Bayern domina anche in campionato | manita al Colonia E si rivede Muller

FFunesto : @Saturno25954397 @kl_gifs @pierluigidif @_IlBoris @lellacmilan Il dominio degli sceicchi è economico. Quello della… - lorenzimovic9 : RT @MandyFresco: @lorenzimovic9 Quella che domina il bayern Monaco - MandyFresco : @lorenzimovic9 Quella che domina il bayern Monaco - KSport24 : @enzomarangio Finalmente un discorso serio. Il Bayern Monaco domina il mondo perché ha delle basi solide che noi no… - gamechanger07_ : @guich76 Appunto, di quel Bayern, oltre che loro hanno fatto tante semifinali quegli anni quindi non credo ci fosse… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern domina

La Gazzetta dello Sport

La prima occasione, non a caso, illa crea al 15', con Süle che, con un tiro da fuori, sfiora il palo. Passano tre minuti e il gol arriva: Goretzka supera un paio di avversari e mette la palla ...Pagelle: Musacchio e Patric travolti; Kimmich, Musiala prescelto Finita? Macché. Nella prima ... diventando a 17 anni e 205 giorni anche il più giovane marcatore della storia del. ...Esultano il Dortmund e il Wolfsburg, ma gioiscono il Bayern e lo Stoccarda che segnano cinque gol. Tutto nella norma, vincono le migliori.Il Bayern Monaco resta al comando solitario della classifica di Bundesliga anche dopo la 23a giornata. I bavaresi, dopo aver spazzato via la Lazio in Champions League, tornano in campionato con la con ...