Il ban di Facebook ai contenuti per adulti ha messo in crisi i sessuologi

(Di sabato 27 febbraio 2021) In un tempo di emergenza sanitaria cronica,può rappresentare un problema per iitaliani. Nel 2014, i professionisti di psicologia e sessualità registrati nel paese erano oltre 1.500. Con la pervasività del web, negli anni molti hanno optato per il digitale. In tempi di pandemia, anzi, i social network si sono rivelati un alleato essenziale nell’interazione sociale, pur con tutti i limiti dell’online. Eppure, la tecnologia utilizzata dalla società di Menlo Park non è in grado di distinguere la sessualità dalla pornografia.vieta di promuovere la vendita o l’utilizzo di prodotti o di servizi per, “eccetto le inserzioni per la pianificazione di gravidanze o la contraccezione”. Sugli strumenti contraccettivi, la società specifica che “devono essere incentrati sulle funzioni ...