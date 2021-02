Iga Swiatek regina ad Adelaide: battuta la Bencic in due facili set (Di sabato 27 febbraio 2021) L’estate australiana del tennis è ufficialmente terminata. Si è concluso infatti anche il WTA 500 di Adelaide, che ha visto trionfare questa mattina Iga Swiatek. La polacca non ha avuto alcun problema a battere nell’ ultimo atto una spenta Belinda Bencic, forse anche un po’ stanca dopo la maratona di quasi tre ore contro Cori Gauff. La nativa di Varsavia si è imposta con un perentorio 6-2 6-2 dopo poco più di un’ora di match. Per lei si tratta del secondo titolo in carriera a livello WTA dopo la conquista ad ottobre del Roland Garros. Le buone notizie però non finiscono qui. Iga Swiatek infatti, a partire da lunedì, sarà la numero 15 del ranking mondiale. Si tratta di un’ascesa incredibile per la classe 2001, che compirà vent’anni soltanto il prossimo 31 maggio. Tutto facile per Iga Swiatek La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) L’estate australiana del tennis è ufficialmente terminata. Si è concluso infatti anche il WTA 500 di, che ha visto trionfare questa mattina Iga. La polacca non ha avuto alcun problema a battere nell’ ultimo atto una spenta Belinda, forse anche un po’ stanca dopo la maratona di quasi tre ore contro Cori Gauff. La nativa di Varsavia si è imposta con un perentorio 6-2 6-2 dopo poco più di un’ora di match. Per lei si tratta del secondo titolo in carriera a livello WTA dopo la conquista ad ottobre del Roland Garros. Le buone notizie però non finiscono qui. Igainfatti, a partire da lunedì, sarà la numero 15 del ranking mondiale. Si tratta di un’ascesa incredibile per la classe 2001, che compirà vent’anni soltanto il prossimo 31 maggio. Tutto facile per IgaLa ...

