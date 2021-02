Icardi, la foto spaventa i tifosi del PSG. L'attaccante fa chiarezza sui social (Di sabato 27 febbraio 2021) tifosi del PSG preoccupati per le condizioni di salute dell'argentino, dopo una foto apparsa sui social. Leggi su 90min (Di sabato 27 febbraio 2021)del PSG preoccupati per le condizioni di salute dell'argentino, dopo unaapparsa sui

rtl1025 : ?? Preoccupazione per #Icardi che su Instagram posta questa foto senza dare spiegazioni - infoitsport : Mauro Icardi con la mascherina dell'ossigeno, la foto-disastro: si mostra così e si scatena l'inferno - masolinismo : RT @rtl1025: ?? Preoccupazione per #Icardi che su Instagram posta questa foto senza dare spiegazioni - Andre_Costa95 : RT @fcin1908it: Social – Icardi spaventa tutti con una foto. Poi spiega: “Si tratta solo di…” - infoitsport : Paura per Mauro Icardi, la foto con la maschera d'ossigeno fa il giro del web: il motivo fa scoppiare la polemica -