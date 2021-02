Ibrahimovic critica LeBron James | “Errore fare politica” Lui risponde | “Non starò mai zitto davanti alle ingiustizie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 febbraio 2021) Zlatanattacca,. Scontro di fuoco, e a distanza, tra i due campioni. Fulcro della polemica è la. Secondo l’attaccante del Milan, il campione dell’Nba sbaglia a parlare di, argomento che, specifica, spetta “ai politici”. Immediata la replica del cestista che non rinnega quanto fatto fino ad oggi: “Nonmai”. La querelle comincia giovedì scorso con un’intervista di, che la prossima settimana sarà super ospite sul palco di Sanremo, a Discovery Plus. “Quello che fa lui è fenomenale, però non mi piace quando le persone con qualche tipo di ‘status’ parlano di. Fai ...