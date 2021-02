Ibrahimovic a James: “Non occuparti di politica”. La replica di LeBron: “Non staro mai zitto davanti alle ingiustizie” (Di domenica 28 febbraio 2021) Botta e risposta tra Zlatan Ibrahimovic e LeBron James. La replica del cestista all’attaccante del Milan. ROMA – Botta e risposta tra Zlatan Ibrahimovic e LeBron James. Il cestista americano ha replicato in modo abbastanza duro all’invito dello svedese di non occuparsi di questioni politiche e sociali. L’invito di Ibrahimovic Ad iniziare la discussione era stato proprio Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan, come riportato da La Repubblica, aveva chiesto al cestista di non occuparsi di argomenti come politica e questioni sociali. “LeBron James è fenomenale in quello che fa – la risposta ad una domanda da parte dello svedese – ma non mi piace quando ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 febbraio 2021) Botta e risposta tra Zlatan. Ladel cestista all’attaccante del Milan. ROMA – Botta e risposta tra Zlatan. Il cestista americano hato in modo abbastanza duro all’invito dello svedese di non occuparsi di questioni politiche e sociali. L’invito diAd iniziare la discussione era stato proprio Zlatan. L’attaccante del Milan, come riportato da La Repubblica, aveva chiesto al cestista di non occuparsi di argomenti comee questioni sociali. “è fenomenale in quello che fa – la risposta ad una domanda da parte dello svedese – ma non mi piace quando ...

