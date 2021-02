I morti di Covid li ha davvero uccisi il Covid?

NicolaPorro : ?? La sfuriata di #Salvini a #Speranza, le riaperture dei #cinema (!) e i dubbi del Daily Mail sul computo dei morti… - Agenzia_Ansa : Covid, 20.499 nuovi positivi, 253 morti #ANSA - NicolaPorro : Ecco la bomba sganciata dal quotiano inglese Daily Mail...???? - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Covid, 18.916 nuovi contagi con 323mila tamponi e altri 280 morti #covid - GPeppe34N : RT @NicolaPorro: Ecco la bomba sganciata dal quotiano inglese Daily Mail...???? -

Ultime Notizie dalla rete : morti Covid

27 feb 17:20 In Italia 18.916 nuovi casi su 323.047 tamponi e altri 280Sono 18.916 i nuovi ... mentre sono 80 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti. LEGGI L'ARTICOLO 27 feb 15:...Nelle ultime 24 ore la Grecia ha registrato 1.630 nuovi casi e 29, secondo i dati della Sanità nazionale. .Ancora un incidente sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. E’ di pochi minuti la notizia di uno scontro, all’altezza dello svincolo per Bagheria, che ha coinvolto due automobili, una Mercedes ed un ...Complessivamente, dall'inizio della pandemia di Coronavirus in Campania, sono 265.058 (di cui 5.750 antigenici) le persone risultate positive, mente sono 2.911.080 (di cui 103.811 antigenici) i tampon ...