I cani di Lady Gaga sono salvi: una donna misteriosa li ha consegnati alla polizia di Los Angeles (Di sabato 27 febbraio 2021) consegnati alla polizia da una donna “misteriosa” che si è detta “estranea e non associata” alla rapina a mano armata che ha ridotto in fin di vita il dog sitter di Lady Gaga, Ryan Fischer. I cani della cantante, due bulldog francesi, Koji e Gustav sono sani e salvi. La star aveva offerto una ricompensa di 500mila dollari a chiunque avesse riportato a casa i suoi due cani, ma non è chiaro se la donna abbia o meno ricevuto la somma. Il terzo cane, Miss Asia, era invece riuscita a fuggire durante l’assalto ed era stata poi ritrovata dalle forze dell’ordine. “Posso confermare che i cani sono stati localizzati e sono al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021)da una” che si è detta “estranea e non associata”rapina a mano armata che ha ridotto in fin di vita il dog sitter di, Ryan Fischer. Idella cantante, due bulldog francesi, Koji e Gustavsani e. La star aveva offerto una ricompensa di 500mila dollari a chiunque avesse riportato a casa i suoi due, ma non è chiaro se laabbia o meno ricevuto la somma. Il terzo cane, Miss Asia, era invece riuscita a fuggire durante l’assalto ed era stata poi ritrovata dalle forze dell’ordine. “Posso confermare che istati localizzati eal ...

