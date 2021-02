Hockey pista, Coppa Italia 2021: Lodi e Follonica accedono alla Final 4. Eliminate Bassano e Valdagno (Di sabato 27 febbraio 2021) I primi due quarti di Finale della Coppa Italia 2021 di Hockey pista hanno emesso i loro verdetti, nel solito sabato sera rovente dai palazzetti del Bel Paese. Andiamo a vedere come sono andate le cose nelle sfide Lodi-Bassano e Valdagno-Follonica. Hockey pista, Coppa Italia 2021: Lodi-Bassano 6-2 I lombardi fanno un sol boccone dei veneti imponendosi con una goleada che lascia poco spazio ad eventuali repliche. La partita rimane in bilico, dopo il botta e risposta iniziale firmato da Compagno e Amato, per cinque minuti, poi i padroni di casa dilagano con i gol di Illuzzi e il poker di Mendez, che ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) I primi due quarti die delladihanno emesso i loro verdetti, nel solito sabato sera rovente dai palazzetti del Bel Paese. Andiamo a vedere come sono andate le cose nelle sfide6-2 I lombardi fanno un sol boccone dei veneti imponendosi con una goleada che lascia poco spazio ad eventuali repliche. La partita rimane in bilico, dopo il botta e risposta iniziale firmato da Compagno e Amato, per cinque minuti, poi i padroni di casa dilagano con i gol di Illuzzi e il poker di Mendez, che ...

SassiLive : HOCKEY SU PISTA, SERIE A2, 14^ GIORNATA, HOCKEY PATTINAGGIO MATERA FA FUORI LA ROTELLISTICA CAMAIORE: 4-3 - fisrveneto : #fisr CORSO INTERNAZIONALE TECNICI HOCKEY PISTA - - andytava : @rubbi54 @romafaschifo Dall'altra parte della carreggiata non c'è neanche una pista da hockey, non per questo la ge… - som_dhoquei : RT @fisritalia: #Hockeypista ?? 1 anno dopo Sono passati 12 mesi da quando la #FISR decise di annullare la Final8 di Coppa Italia per scong… - DakAlessandro : RT @fisritalia: #Hockeypista ?? 1 anno dopo Sono passati 12 mesi da quando la #FISR decise di annullare la Final8 di Coppa Italia per scong… -