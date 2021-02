Hockey ghiaccio | Alps League 2021 | vincono Val Pusteria | Cortina | Gherdeina e Renon | cadono Vipiteno | Fassa e Asiago

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) Sabato davvero ricco per quel che riguarda la2020-. Ben otto match sul, con tutte le squadre impegnate. Per quanto riguarda le italiane successi importanti per Val, mentre. In classifica generale Lubiana si conferma in vetta con 70 punti contro i 64 di Jesenice. Valrimane terza con 62, mentreè quarta con 53.si conferma in sesta posizione con 51, mentreè ottava con 39. EC KAC II – Val2-4; il match si rivela ben presto in discesa per i Lupi. ...